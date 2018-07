Genova. La rappresentativa nazionale Ficsf – Federazione italiana canottaggio a sedile fisso – non tradisce le attese anche in Cornovaglia, nelle due prove disputate a Mount’s Bay e Mousehole su invito della Cornish Pilot gig rowing association. I dodici atleti, accompagnati dal presidente federale Marco Mugnani e dal tecnico Susanna Nicolini, ben si difendono in un contesto nuovo, alle prese con imbarcazioni ben diverse da quelle italiane.

In gara nelle numerose gare del week end, Michele Spinelli (Osteno), Dario Botta (Osteno), Marco Cozzi (Porto Ceresio), Leonardo Alessandro Gilardoni (Aurora Blevio), Gabriele Solari (LNI Chiavari e Lavagna), Francesco Anichini (Vogatori Riomarinesi), Federica Fossa (Club Sportivo Urania), Monica Grassi (Plinio Torno), Elena De Pieri (Porto Ceresio), Daniela Selva (Aurora Blevio), Arianna Moscatelli (Urania) e Matilde Brunati (Cerro Sportiva).

Sabato, a Mount’s Bay, la Ficsf risulta esser la sesta squadra della classifica generale a punti, grazie al primo e settimo posto collezionato dall’equipaggio femminile (Grassi, De Pieri, Fossa, Moscatelli, Selva e Brunati) e dal settimo posto dell’equipaggio maschile (Spinelli, Botta, Cozzi, Gilardoni, Solari e Anichini). Grande battaglia anche nelle sfide miste a chiusura di giornata.

Sabato gare su percorso di cinque chilometri a Mount’s Bay, due a Mousehole dove aumenta il numero delle sfide con imbarcazioni singole, a tre e quattro vogatori. Nel singolo le migliori interpreti risultano Daniela Selva e Matilde Brunati, rispettivamente quinta e nona. Nel quattro misto arrivano un nono (Solari, Botta, Fossa, De Pieri), decimo (Spinelli, Gilardoni, Brunati, Selva) e undicesimo (Cozzi, Anichini, Grassi e Moscatelli) posto. Nel trio femminile sesta la formazione Fossa-De Pieri-Moscatelli è ottave Grassi-Brunati-Selva. Nel trio maschile sesti Solari-Botta-Gilardoni e settimi Anichini-Spinelli-Cozzi. Il miglior risultato arriva dal quadruplo maschile, quarto con Cozzi, Gilardoni, Solari e Anichini (tim. Susanna Nicolini). Seste Grassi, De Pieri, Solari e Moscatelli.

“Ringrazio tutti gli atleti per l’impegno e per lo spirito con cui hanno affrontato una competizione dalla formula totalmente nuova per noi a bordo di imbarcazioni mai provate sino a sabato – afferma il presidente federale Marco Mugnani – Mi preme evidenziare l’eccezionale ospitalità della Cornish Pilot Gig Association: ci hanno fatto sentire a casa e hanno soddisfatto ogni esigenza”.