Seconda Categoria: le squadre iscritte: ancora due posti liberi nel girone C

Genova. Sono 63 le squadre iscritte alla Seconda Categoria per la stagione 2018/19.

I gironi A e B annoverano insieme 16 compagini, il girone D ne conta 14. Il girone E è composto da 13 formazioni. Il girone C ne conta 12: per questo motivo, è stata riaperta la possibilità di ripescaggio per due squadre. Sono 8 le componenti del raggruppamento spezzino.

Nelle province La Spezia, Savona ed Imperia, nel caso le iscritte alla Terza Categoria fossero un numero troppo esiguo, verrebbero integrate alla Seconda Categoria. Quindi il raggruppamento spezzino e i due gironi ponentini, con ogni probabilità, vedranno un aumento delle loro partecipanti. Al momento le iscritte dei gironi A e B non sono ancora state suddivise.

Vediamo la composizione dei cinque gironi.

Gironi A e B: Area Calcio Andora, Atletico Argentina, Borgio Verezzi, Carlin’s Boys, Cengio, Dego, Mallare, Murialdo, Olimpia Carcarese, Priamar Liguria, Riva Ligure, Rocchettese, San Bartolomeo, Santa Cecilia, Sassello, Virtus Sanremo.

Girone C: Atletico Genova, Bavari, Begato Calcio, Borgoratti, Crocefieschi, Fegino, Montoggio, Pro Pontedecimo, Progetto Atletico, Ravecca, Voltri 87, Zena.

Girone D: Atletico Quarto, Bolzanetese Virtus, Campi Corniglianese, Campo Ligure Il Borgo, Carignano, Il Libraccio JT Rensen, Masone, Mele, Mura Angeli, Old Boys Rensen, Olimpia 1937, Pontecarrega, Rossiglionese, San Desiderio.

Girone E: A Ciassetta, Atletico Casarza Ligure, Atletico San Salvatore, Carasco 08, Cornia, Davagna, Framura Montaretto, Monilia, Panchina, Riese, San Lorenzo DC Sanvi Genova, Segesta Special Service, Valle 2015.

Girone F: Arcola Garibaldina, Bolanese, Castelnovese, Intercomunale Beverino, Luni Calcio, Polisportiva Romito, Santerenzina, Vezzano.

Alla Coppa Liguria di Seconda e Terza Categoria si sono iscritte 40 squadre. Composizione gironi, calendario, sviluppo e regolamento della manifestazione verranno resi noti tra una settimana.

Per quanto riguarda la Prima Categoria, l’organico del girone C è stato completato con la Ruentes, che si è aggiudicata il ripescaggio a scapito dell’altra richiedente, la Pro Pontedecimo.