Scooter contro auto a Cavi di Lavagna, ragazza di vent’anni grave al San Martino

Lavagna. Grave incidente questa mattina a Cavi di Lavagna, due giovani coinvolti in un tamponamento tra uno scooter e un’automobile nel piazzale vicino alla chiesa.

Una ragazza, ventenne, è stata ricoverata in codice rosso, in gravi condizioni, all’ospedale San Martino di Genova, dove è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso. Dopo lo schianto ha perso conoscenza per alcuni minuti e le è stato riscontrata una commozione cerebrale.

Con lei un altro ventenne, che se l’è cavata con qualche escoriazione.

Sul posto il 118 di Lavagna, una pubblica assistenza e le forze dell’ordine per capire quale sia stata la dinamica dell’incidente.