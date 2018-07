Scontro tra auto e scooter in Corso Torino, tre feriti

Genova. Sono stati trasportati in codice giallo, ma non sarebbero gravi, le due persone, un uomo di 50 anni e una ventenne che, a bordo di uno scooter si sono scontrate con un auto all’incrocio tra via Invrea e corso Torino, nel centro di Genova,

L’incidente, di cui si sta ricostruendo la dinamica, è avvenuto intorno alle 10. Le due persone a bordo della monto sono cadute a terra e, nello scontro, è rimasto ferito anche l’uomo alla guida dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, le ambulanze e l’automedica che hanno provveduto a trasportare i feriti tra gli ospedali di San Martino è Galliera e i mezzi dell’antinfortunistica della Polizia Locale per i rilievi.