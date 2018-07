Scoffera, la galleria resta chiusa di notte fino al 6 luglio

Genova. Per consentire i lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione all’interno della galleria Scoffera, la strada statale 45 “di Val Trebbia” sarà chiusa in entrambe le direzioni tra il km 22,950 e il km 25 nel solo orario notturno compreso fra le ore 21 e le ore 6 del giorno successivo, da oggi e fino a venerdì 6 luglio.

La limitazione interesserà il territorio comunale di Torriglia, in provincia di Genova.

Durante la chiusura della statale la viabilità sarà indirizzata, tramite apposita segnaletica, sulle provinciali 226 e 62 e sulla rete locale limitrofa.

Durante la chiusura della statale la viabilità sarà indirizzata, tramite apposita segnaletica, sulle provinciali 226 e 62 e sulla rete locale limitrofa.