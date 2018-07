Scappa dai Carabinieri con una borsa da donna, denunciato

Genova. Camminava in Via Canepari, nel quartiere genovese di Certosa, con una borsa da donna, che si è poi scoperto essere sua, ma, per questo motivo, ha attirato l’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri che transitava in zona.

L’uomo, un cittadino italiano di 33 anni, appena ha visto l’auto dei militari dell’arma, ha iniziato a correre tentando la fuga. L’uomo è stato, però, raggiunto e portato al comando per accertamenti.

Da un controllo incrociato è poi risultato che il 33enne, poco prima, aveva cercato di rubare una matassa di filo di rame da un furgone e, una volta scoperto dal proprietario, si era dato alla fuga. L’uomo è stato denunciato.