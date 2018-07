Sbarchi dai traghetti, code in uscita a Genova Ovest

Genova. Rallentamenti questa mattina nella zona dell’elicoidale, a San Benigno, verso il casello autostradale di Genova ovest dovuti all’immissione nella rete viaria dei numerosi veicoli sbarcati dai traghetti in porto.

Sul posto il personale dipendente del distretto 2° della polizia locale per regolare il traffico.

Attesi diversi flussi di traffico molto intenso in questi giorni, sia al mattino per gli sbarchi sia la sera per gli imbarchi in porto: con agosto si apre il periodo più caldo per l’affluenza legata alle vacanze.