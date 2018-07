Sant’Ilario: 31enne gravissimo dopo caduta: si indaga sulle cause

Genova. Grave e misterioso incidente nella tarda mattinata di oggi a Sant’Ilario. Un uomo di nazionalità romena di 31 anni è stato trovato in gravi condizioni con traumi al torace al bacino e all’addome dopo una probabile caduta caduta di un paio di metri nella creuza che porta alla chiesa di San Rocco a Sant’Ilario. S

econdo le prime informazioni l’uomo, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, avrebbe in un primo tempo negato si sia trattato di un incidente sul lavoro. Sul posto gli ispettori della Asl.

Non ci sarebbero effettivamente cantieri in zona. Le condizioni del 31 enne che era stato intubato ma sembravano inizialmente stabili, si sarebbero aggravate nel corso del pomeriggio e gli ispettori della Asl attendono di poter parlare con lui per capire cosa sia potuto accadere: il sospetto è che possa trattarsi di un operaio in nero.