Santa Margherita, quasi ultimato il recupero del risseu di Villa Durazzo

Genova. Il risseu dell’ingresso da via San Francesco di Villa Durazzo è in fase di recupero. Un intervento che in molti avevano auspicato venisse eseguito e che adesso è quasi giunto al termine. Una volta terminati i lavori per continuare a garantire l’accesso carrabile, il risseu nelle occasioni di apertura del cancello, sarà protetto con un apposito tappeto.

Il recupero è stato affidato alle mani esperte di Gabriele Gelatti che in città ha già lavorato sul risseu di Sant’Erasmo, di San Bernardo e della fontana della Madonnina di Ghiaia.

«Santa Margherita Ligure è ricca di risseu, bellissimi e preziosi – dichiara il Sindaco Paolo Donadoni – Alcuni di questi, a causa dell’assenza di manutenzione, rischiavano di essere compromessi per sempre. L’Amministrazione comunale, in collaborazione in questo caso con la Progetto Santa, ha attivato un nuovo intervento sul nostro patrimonio culturale ammirato e fotografato dai visitatori di tutto il mondo».