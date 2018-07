San Fruttuoso, fuga di gas in via Giacometti. Strada chiusa al traffico

Genova. Pomeriggio difficile per gli abitanti e la viabilità del popoloso quartiere di San Fruttuoso: a causa di una fuga di gas via Paolo Giacometti è chiusa al traffico in direzione levante.

Il guasto è occorso durante i lavori in corso nella parte più vicina a Piazza Martinez: sul posto i tecnici di Iren, i Vigili del Fuoco e il personale della Polizia Locale

Si segnalano, quindi, criticità per la viabilità del quartiere: da piazza Martinez, per andare a Ponente, si può transitare in via Toselli e poi via Novaro. Per andare a Levante, invece, la viabilità è sospesa.