San Desiderio, cercava di catturare cinghiali con una gabbia. Denunciato per tentato furto venatorio

Genova. Lo scorso mercoledì i Carabinieri Forestali di Genova Prato nei pressi di Via del Poggio a San Desiderio hanno rinvenuto una gabbia per la cattura di animali selvatici pronta all’uso.

La gabbia, era di dimensioni tali da intrappolare animali di piccola-media taglia, quali volpi, tassi o giovani cinghiali.

Il proprietario del terreno, identificato come responsabile, un Genovese residente in zona di anni 77, non essendo in possesso di licenza per l’attività venatoria, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Genova per tentativo di furto venatorio e la gabbia è stata sottoposta a sequestro giudiziario.