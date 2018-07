Sampdoria, ufficializzato Daouda Peeters, in arrivo Jakub Jankto

Genova. Mentre i giocatorI si sono ritrovati per i test medici alla Villa Montallegro, con le sole “new entries” Omar Colley ed Alex Ferrari, i tifosi blucerchiati continuano ad essere in ebollizione, in attesa dei sospirati colpi di Walter Sabatini.

Come “aperitivo”, oggi, il sito della Sampdoria ha finalmente ufficializzato l’arrivo, a titolo definitivo, dallo Standard Liegi, di Daouda Peeters (nato a Kamsar, Guinea, il 26 gennaio 1999).

Mentre continuano le “telenovelas” di Jandrei (che alla fine arrivi Emil Audero?) e La Gumina (che sembra aver perso il traghetto Palermo-Genova e di essere sul punto di optare per un viaggio in treno, destinazione Empoli, dove – dicono i maligni – sostare un anno, in attesa di riprendere il viaggio, destinazione Torino, col biglietto offerto dalla Juventus), arrivano buone nuove su Jakub Jankto, dato in arrivo a Genova, per le visite mediche di rito nella giornata di domani.

Aspettiamo gli eventi… fermo restando che – in caso negativo – potremo raccontare, a noi stessi, la favola di Esopo: “La volpe e l’uva)…

Attendendo gli sviluppi delle precitate “soap opera”, radiomercato batte la notizia, proveniente da Bologna, di un interessamento della Samp per il cileno, che veste il rossoblù felsineo, Erick Antonio Pulgar Farfan. Alla voce uscite vengono segnalate le possibilità, di trovare spazio a Frosinone per Jacopo Sala, Valerio Verre ed anche Ricky Alvarez, per il quale ultimo, altre fonti, propendono per un trasferimento in Messico, all’Atlas di Guadalajara.

Nel difficile lavoro degli esuberi, Carlo Osti sta cercando un’adeguata collocazione a David Ivan ( reduce dalle sfortunate esperienze in prestito a Bari e Pro Vercelli), che consenta allo svlovacco, che tanto bene aveva fatto con Walter Zenga, di riprendere quel cammino, cui sembrava destinato ai tempi della Primavera. Le ultime voci al riguardo, parlano di Crotone e Cittadella.

Il lavoro del dirigente blucerchiato verrà comunque agevolato dalla partnership con la Vis Pesaro, dove sembrano destinati otto giocatori, stando a quanto dichiarato dai dirigenti marchigiani, che hanno nel frattempo ufficializzato il nome del nuovo allenatore, Leonardo Colucci, previo parere favorevole di mister Giampaolo… una garanzia in più per la buona uscita della collaborazione.