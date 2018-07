Sampdoria, si aspettano gli annunci di Jankto, Jandrei e La Gumina

Genova. “No news”… e siamo alla vigilia del pre ritiro a Bogliasco…

Tutti danno per operazioni in fase di conclusione, quelle che riguardano Antonino La Gumina, Jakub Jankto e Jandrei Chitolina… ma chi si è scottato con l’acqua calda (leggi Berisha e Majer), ha il diritto di aver paura anche dell’acqua fredda… quindi, da parte nostra, aspettiamo le comunicazioni ufficiali sul sito della Sampdoria (idem per Daouda Peeters).

Ed in tale attesa, ci limitiamo a riportare le altre voci di mercato, che corrono sul web, iniziando dalla più recente, che parla di dirigenti blucerchiati e frusinati a colloquio, per vedere se sussistono gli estremi per un passaggio di Jacopo Sala al Frosinone. E a proposito di terzini, è anche circolata voce di un interesse della Sampdoria per Guillermo Varela Olivera, difensore del Peñarol, attualmente in Russia con la Nazionale uruguayana, per disputare i Mondiali, sul quale avrebbe posato gli occhi pure il Benfica.

Per l’altra corsia difensiva, quella sinistra, dal Rio de La Plata, i “tam tam” argentini battono la notizia di un forte interesse della Samp per Lucas René Olaza Catrofe, un uruguaiano, del ’94, che gioca nel Talleres di Córdoba (una città dell’Argentina centrale, ai piedi della catena montuosa Sierras Chicas) e che tre anni fa ha già giocato in Europa, nel Celta Vigo B.

Tenue voci, anche su un ritorno di interesse nei confronti di Miha Zajc, dell’Empoli, che ha oggi ufficialmente dato notizia del tesseramento di Riccardo Pecini, cui va il grazie di tutti i tifosi del Doria, per i tanti campioni portati ad indossare il blucerchiato, a partire da Icardi, Schick, Skriniar, Praet, Linetty, Bereszyński, Kownacki, Andersen… solo per citare i primi che vengono in mente.

Un po’ più insistenti, invece, le voci che riguardano Albin Ekdal, anche lui in auge ai Mondiali, con la sua Svezia e per di più già con esperienze in Italia, con le giovanili della Juventus e poi con Siena, Bologna e Cagliari, prima di passare – nel 2015 – all’Amburgo, in Bundesliga.

Chiudiamo con una notizia che riguarda un ex blucerchiato, colonna della mitica Primavera di Poli, Marilungo, ecc… lo stopper Jonathan Rossini è il primo colpo piazzato dall’Albissola, neo promossa in Serie C.