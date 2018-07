Sampdoria, ecco Júnior Tavares

Genova. Dopo Emil Audero, anche Carlos Eugenio Júnior Tavares ha raggiunto la squadra in ritiro, a Ponte di Legno, con tanto di annuncio ufficiale, sul sito della Samp, dell’acquisito a titolo temporaneo, con diritto di opzione dal São Paulo, del giocatore di fascia sinistra brasiliano.

Quindi – piano piano – va completandosi la rosa della Sampdoria, per il prossimo campionato, le cui lacune principali sono tuttora rappresentate dalla mancanza dei sostituti di Torreira e Zapata, ma va ricordato che non sarebbe male reperire sul mercato anche un difensore di fascia destra (salvo conferme di Rolando e/o Sala, quest’ultimo nel mirino di Bologna e Parma), un centrale difensivo (in caso di partenza di Leverbe e Regini) e un’ulteriore punta (qualora Caprari venisse portato nel ruolo di vice Ramirez), oppure – per l’appunto – un trequartista, che possa dare il cambio all’uruguayano.

Tutto questo, sempre che non arrivino importanti offerte per Praet, perché in tal caso le grosse falle da turare (oltre Torreira e Zapata) diventerebbero tre.

Tornando a parlare delle necessità attuali, ha ripreso a circolare la voce di Gregoire Defrel, come possibile nuovo rinforzo per l’attacco, mentre per il ruolo di regista è riemerso il nome di Assane Dioussé, l’ex Empoli, che gioca nel Saint Etienne, seguito anche da Fiorentina e Napoli (in tal caso Leonardo Capezzi avrebbe il via libera per accasarsi a Bologna o allo stesso Empoli).

Fonti romane suggeriscono di tenere in considerazione la possibilità di un prestito del romanista Gerson, sebbene Sabatini abbia smentito tale possibilità in una recente intervista, mentre da Bari si mormora di un ritorno di fiamma per Djavan Anderson.

Passando alle uscite, i tam tam di mercato parlano di interesse dello Spartak Mosca per Silvestre.

Quanto ai giovani in uscita, Domenico Cuomo si è aggiunto, ufficialmente, alla lista dei giocatori in prestito alla Vis Pesaro, come pure Antonio Di Nardo (previo prolungamento del contratto fino al giugno 2022). Si aspettano news anche perHadžiosmanović, Krapikas e Tomic, oltre che per Atila Varga.