Sampdoria, Gianni Invernizzi responsabile dell’Academy

Genova. C’è Walter Sabatini ed allora tutti sereni, da mister Giampaolo in giù… però intanto le “telenovelas” brasiliane continuano a sfornare puntate…

Radiomercato racconta che Junior Tavares, dopo aver fatto le visite mediche in grande segreto, è tornato in Brasile per procurarsi i necessari visti di soggiorno, mentre le versioni su Jandrei mutano di ora in ora, per cui è davvero difficile dire come andrà a finire. Alla fonte, i media sudamericani scrivono, in portoghese, che “a Chapecoense aceitou a proposta da Sampdoria e vendeu o goleiro Jandrei por € 2,5 milhões (cerca de 11,3 milhões de reais)”, ma altre voci parlano di stallo dell’operazione, tanto è vero che le ultime “news” danno per fatto l’accordo fra Samp e Juventus per Emil Audero.

Vedremo… di certo non sarà Krapikas il portiere titolare per il prossimo campionato, anche se il giovane Titas ha esordito, giorni fa, con la Nazionale lituana contro lo Sri Lanka, uscendo imbattuto dal “Racecourse Stadium” di Colombo (vittoria per 2-0). Per lui è probabile il trasferimento a Pesaro, nella scia di Ibourahima Balde, per il quale si è avuta oggi la notizia ufficiale del prestito.

Altro prestito ufficializzato, è stato quello di Michele Rocca , le cui prestazioni sportive sono state cedute a titolo temporaneo biennale al Livorno.

Sempre oggi la Sampdoria ha comunicato di aver affidato la responsabilità tecnica del Settore Giovanile (esclusa però la Primavera) a Giovanni Invernizzi.

Intanto, mentre l’agente di Defrel ha negato l’esistenza di trattative con la Samp, è tornato a galla il nome di Simy del Crotone.

Spiace, infine, dover scrivere che Matias Silvestre si sta allenando da solo a Bogliasco, in attesa di trovare una adeguata sistemazione che gli consenta di sottoscrive la risoluzione del contratto con la Samp.