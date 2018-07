Sampdoria, Eto’o consiglia M’bia

Genova. Si muovono le acque… in attesa che Sabatini le separi, come Mosè.

Dai Walter, annuncia il nome del giocatore che sostituirà Torreira…

Noi puntiamo su Stéphane M’Bia Etoundi, il centrocampista del Camerun, che – dopo l’esperienza in Cina – è svincolato e Sabatini lo conosce bene, tanto che voleva portarlo allo Jiangsu Suning.

Alternative? Milan Badelj, il regista svincolatosi, a sua volta, dalla Fiorentina, che avrebbe “le phisique du role” adatto, ma Milan e Zenit San Pietroburgo non sono concorrenti da poco.

Poi c’è Edimilson Fernandes Ribeiro, un ’96 svizzero, di origini portoghesi capoverdiane, che gioca nel West Ham ed ha tre presenze nella Nazionale elvetica, per non parlare del figliol prodigo Obiang (West Ham), che probabilmente tornerebbe a casa con piacere, se non che, c’è di messo l’ostacolo ingaggio, troppo alto, percepito adesso a Londra.

Cambiando ruolo (leggi sostituto di Zapata), ecco i “tam tam” di mercato battere la voce di Dimitri Oberlin, nato in Camerun, come M’bia, ma che è un attaccante (del Basilea) ed ha già esordito con la Nazionale svizzera, nonostante sia un ’97. Potrebbe essere lui, se non Defrel, la punta adatta per Giampaolo.

Due nomi per la difesa? Niente di meglio, che riciclare la voce di Lorenzo Tonelli, che il mister abruzzese ha già allenato ad Empoli e quella di Djavan Anderson, terzino del Bari, già seguito in passato.

Ed i giovani? Michal Tomic viene dato vicino alla Vis Pesaro, mentre Atila Varga, grazie alla positiva esperienza di Arezzo, sembra aver attirato le attenzioni della Salernitana.

In uscita resta vivo l’interesse del Bologna e dell’Empoli di Riccardo Pecini, per Leonardo Capezzi.