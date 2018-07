Sampdoria, Emil Audero si allena a Ponte di Legno

Genova. Oltre all’ufficializzato prestito di Ibourahima Balde, la Vis Pesaro, allenata da Leonardo Colucci, ha convocato, per il ritiro di Cantiano, altri cinque giocatori della Sampdoria, vale a dire Antonio Di Nardo (lo scorso anno ad Arezzo), e gli ex Primavera Alessandro Gabbani, Alex Pastor Carayol, Carlo Romei ed Andrea Tessiore, che ha avuto il piacere di giocare, a Temù, contro il Sellere, prima di lasciare il ritiro della prima squadra a Ponte di Legno.

E chissà che non possano aggiungersi all’elenco anche Titas Krapikas (o Vladimiro Falcone), Michal Tomic, Cristian Hadziosmanovic, Maxime Leverbe e Denis Baumgartner, a meno che non pervengano richieste dalla Serie B, oppure, nel caso degli ultimi due, una conferma in rosa prima squadra, come auspica anche Gabriele Rolando.

Dato che l’unica notizia “di peso” è rappresentata dall’arrivo a Ponte di Legno di Emil Audero, vediamo di utilizzare lo spazio a disposizione per qualche commento sulla partita contro i dilettanti del Sellere.

Note positive sono arrivate da Gabriele Rolando (buona predisposizione a solcare la fascia destra), Ognien Stjiepovic (un poker di reti, di cui una che attesta qualità non indifferenti), ma soprattutto si è avuta la conferma che Jakub Jankto ha un bagaglio tecnico “sopra le righe”, con la dote di possedere la capacità di trovare corridoi veramente invitanti.