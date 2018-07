Sampdoria, dopo Defrel anche Calleri?

Genova. Messo a segno il colpo Defrel, in casa Sampdoria si sta valutando l’opportunità di ingaggiare un ulteriore rinforzo offensivo, qualora Fabio Quagliarella optasse per un ritorno ad Udine, magari in tandem con Caprari.

In tal caso il suo sostituto potrebbe essere Jonathan Calleri, argentino del Deportivo Maldonado (fresco di prestito al Las Palmas), un centravanti, che personalmente abbiamo avuto il piacere di vedere giocare nella sfida del Torneo di Viareggio (giocatasi ad Arenzano) tra la Sampdoria e gli All Boys, e fu proprio questo “delantero” a dare il via alla vittoria dei “gauchos”, al punto che pronosticammo un futuro da professionista per il ragazzo.

Previsione azzeccata, perchè, Calleri, poco più di un anno dopo quel match, ha avuto modo di esordire nel Boca Junior, con tanto di “camiseta 10” sulle spalle, quella vestiya in passato da Diego Armando Maradona e Juan Roman Riquelme, poi il suo cammino europeo non è stato altrettanto brillante… tuttavia… in rosa Samp ci starebbe bene, a parere di chi scrive.

Non altrettanto fortunata la nostra previsione sulla carriera dell’attaccante Andres Fabian Ponce, che dopo le non favorevoli esperienze in prestito a Lugano, Livorno e FeralpiSalò, è stato ceduto, atitolo definitivo, al F.K. Anzi, formazione russa nella quale ha militato anche Eto’o dal 2011 al 2013.

Intanto, la trattativa Sampdoria- West Ham, per Pedro Obiang, sembra essere in dirittura d’arrivo, cosicchè mister Giampaolo potrà disporre di un nuovo fulcro del centrocampo e chissa che non si possa sbloccare anche la pista Pjaca, che sembra cominciare ad accarezzare l’idea di vestire il blucerchiato.

Per il ruolo di difensore centrale è intanto spuntato il nome di Cristian Zapata, il difensore colombiano del Milan, seguito anche dal Tolosa.

Mentre vengono confermate le voci, che vorrebbero Capezzi destinato all’Empoli, con la possibilità che in Toscana vada anche Silvestre, ecco arrivare una notizia ufficiale: la Sampdoria ha reso noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del trequartista Mohamed Rayane Bahlouli, del Lione, una società dimostratasi, in passato, una fucina di talenti.