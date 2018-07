Sampdoria, Defrel pista calda

Genova. Siamo andati a dormire, con l’idea di uno scambio tra Caprari e Saponara, visto che a Firenze sembravano interessati a mettere il giglio sul petto dell’ex pescarese e la trattativa avrebbe avuto senso anche nell’ottica doriana di estinguere un’ipotetica futura minusvalenza, tanto più che Saponara, nell’Empoli di Giampaolo aveva fatto benissimo… ma al risveglio si è scoperto che, durante la notte l’ipotesi si era molto raffreddata.

Continua, invece, ad essere calda la pista Defrel, il cui intoppo sembra essere rappresentato, oltre che dall’ingaggio, pure dalla quantificazione della onerosità del prestito. Non viene escluso, pertanto, di deviare su un prospetto più giovane, quale è Andrea Favilli, rientrato a casa Juventus, dopo il prestito biennale all’ Ascoli.

E se arrivasse un altro Lyam alla Sampdoria, dopo Brady?

Quello di cui si parla adesso è Henderson, è scozzese e non irlandese, come il numero 10 acquistato da Paolo Mantovani, dalla Juventus nel 1982. E’ un classe ’96 e nel Bari dello scorso anno, ha dimostrato di sapere stare in campo, da quando, a gennaio, è stato prelevato dal Celtic Glasgow. Si tratta di una mezz’ala di quantità, ma anche di qualità, rapido nei movimenti palla al piede (è ambidestro) ed anche dotato di un tiro secco e pulito.

Poco meno di un’anno fa (26/7/17), segnalavamo ai lettori di Ge24 e Ivg Savona l’interessamento della Sampdoria per Joaquin Matias Ardaiz, bomber del ’99, attualmente in forza all’Anversa, che lo aveva prenotato dal Danubio. Si tratta di uno dei più promettenti attaccanti dell’under 20 dell’Uruguay, che ha nella potenza l’arma migliore.

Ancora più giovane, quindi in ottica Primavera, l’altro nome fatto da radiomercato.

Si tratta del difensore centrale , italo albanese, della Pistoiese (classe 2000), Klej Luka, seguito anche dal Livorno.

Di certo molto più esperto, è l’altro difensore centrale accostato alla Samp dai media rumeni (vale a dire Vlad Iulian Chiriches) che peraltro si affrettano a dire che l’offerta genovese è stata superata, nell’entità, dagli inglesi dello Stoke City.

C’è un altro tesserato del Napoli, Amato Ciciretti, che – sotto il Vesuvio – si è detto fosse nel mirino della Sampdoria, ma da Ponte di Legno arrivano smentite.

Dal Sud America, da Radio Continental per la precisione, giunge notizia d iuna offerta presentata dal Doria, al Tallares di Cordoba, per il difensore uruguayano Lucas Olaza.

Per quanto riguarda il capitolo uscite, l‘Inter continua d insistere per avere Bereszynski, mentre Silvestre, oltre che allo Spartak Mosca e al Cagliari – continua a piacere anche al Parma, tra i cui obiettivi figura anche Vasco Regini.

Infine probabilmente niente Vis Pesaro per Titas Krapikas, il cui esordio nella nazionale lituana ha attirato l’attenzione di importanti team europei.