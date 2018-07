Sampdoria, ciao Torreira, in bocca al lupo…

Genova. Ciao Torreira, in bocca al lupo… adesso è ufficiale, il “piccolo grande regista” è stato ceduto a titolo definitivo all’Arsenal.

L’altra notizia ufficiale, è il passaggio di Giacomo Piccardo, uno dei portieri della Primavera, all’ Albissola (Serie C).

Per il resto, è tutto un accavallarsi di notizie, che per quanto riguarda quello che dovrebbe essere il portiere titolare del prossimo campionato, Jandrei Chitolina, salgono e scendono come la marea, in un susseguirsi di flussi (arriva) e riflussi (resta in Brasile).

Dal paese di Pelè potrebbe arrivare (in prestito con diritto di riscatto) anche il tanto atteso difensore di sinistra, individuato in Junior Tavares, un classe ’96 del San Paolo, in grado di solcare la fascia ad ampie falcate e con un mancino molto “educato”.

E’ durata meno di un giorno, la voce, riguardante Vitor Frezanin Bueno, un trequartista cresciuto nelle giovanili del Botafogo, ora di proprietà del Santos, che sembra sia stato proposto, sia alla Sampdoria, che al Parma.

Arrivano, stranamente in lingua spagnola, notizie su due giocatori dell’ Anderlecht (Belgio) e come tali le riportiamo ai lettori di Genova24 e Ivg Savona: “Sampdoria muestra intéres en Dendoncker y Bruno”.

La notizia di giornata è rappresentata da Michal Krmencic del Viktoria Plzen (Repubblica Ceca), un centravanti alto 190 cm., dalla fisicità tale da poter sostituire Duvan Zapata, qualora lo Jiangsu riuscisse a convincere il colombiano e la Samp, a suon di “yuan cinesi”…