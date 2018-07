Sampdoria, arriva Jandrei Chitolina?

Genova. “Pronti via”… il calciomercato è ufficialmente iniziato e l’Estimated Time of Arrival (Eta) è fissato alle ore 20 del 17 agosto… da oggi fatti e non parole, in teoria…

Armiamoci, quindi, di sestante e proviamo a fare il “punto nave”, a bordo del veliero Sampdoria, certi che il “nocchiere” Sabatini non ci porterà “in secca”.

Basta, dunque, sentire parlare di Sportiello (Atalanta), Semper (Dinamo Zagabria), Soria (Siviglia) o addirittura di Ibrahim Sehic ( estremo difensore del Quarabag e della nazionale bosniaca), dato che la scelta sembra definitivamente caduta su Jandrei Chitolina Carniel, brasiliano della Chapecoense, di origini italiane, al punto che è forte la curiosità di scoprire se il cognome ha perso una “T”, nella traversata atlantica dei nonni e se c’è un legame con il Chittolina, portiere della Sampierdarenese negli anni trenta, cui è dedicato lo stadio del Vado, dove ha giocato fino al 1946, anno in cui è tristemente deceduto in un incidente di gioco.

Seko Fofana o Jakub Jankto? Oppure tutti e due? Sui forum blucerchiati è battaglia, per la scelta del più gradito. Il ceco ha buone capacità tecniche, in entrambe le fasi di gioco, mentre il franco ivoriano (che ricorda un pò Pogba) è forse più anarchico, ma dotato di grande potenza, abbinata ad una notevole agilità, che lo rende particolarmente efficace negli inserimenti in zona goal.

Insomma, la stragrande maggioranza dei tifosi li vorrebbe entrambi, magari con Dennis Praet in cabina di regia, al posto di quel Lucas Torreira, prematuramente venduto all’Arsenal… Chissà a quale quotazione arriverà a fine mondiale…

Anche per La Gumina sembra quasi fatta, tanto che la differenza tra richiesta ed offerta è contenuta nei minimi termini, per cui ci si attende per la prossima settimana la conclusione di un affare (presumibilmente con Gabriele Rolando a parziale contropartita), che porterà a Bogliasco una prima punta mobile, in grado di attaccare gli spazi e di giocare per la squadra, come piace a mister Giampaolo. Certo, il ragazzo è ancora giovane e non ancora in grado di assicurare la resa dello Zapata dello scorso campionato, ma – se arriva da Inghilterra o Cina la giusta offerta – per il colombiano… facile che Duvan prenda il primo aereo in partenza dal Cristoforo Colombo.

Parlando di giovani scommesse, dalla penisola iberica, giunge la voce di un interessamento della Samp per Juan Berrocal Gonzalez, un difensore centrale andaluso (classe ’99) del Siviglia, già seguito nel gennaio scorso da Juventus e Arsenal.

Intanto Carlo Osti lavora per trovare una sistemazione ai giovani in rosa, in particolare quelli destinati a rimpinguare la Vis Pesaro (in Serie C), per i quali i nomi più chiacchierati sono quelli di Ibourahima Balde, Dennis Baumgartner e Titas Krapikas.

Dovrebbe restare in Serie A, invece Leonardo Capezzi, cui Riccardo Pecini sembra voler affidare le chiavi della regia del gioco del neo promosso Empoli, mentre Antonio Palumbo, come già anticipato nei giorni scorsi, dovrebbe assumere lo stesso incarico nella Salernitana (Serie B) di mister Colantuono.

Infine , anche Giacomo Vrioni salirà in Serie B, essendo ormai solo da formalizzare il suo passaggio in prestito al Venezia.