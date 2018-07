Saldi, a Genova navetta bus, parcheggi gratis il 14 luglio e altre iniziative promozionali

Genova. Occupazione suolo gratuita per i commercianti in tutta la città in tutti i fine settimana dei saldi estivi per eventuali esposizioni di merce o similari, pannelli luminosi con l’indicazione e l’invito allo shopping per le vie di tutta Genova, servizio navetta tra piazzale Kennedy e via Dante, parcheggi gratuiti sabato 14 luglio per facilitare il secondo weekend della vendita promozionale estiva.

Sono solo alcune delle misure per favorire gli acquisti nei negozi cittadini in occasione dei saldi che cominciano questo sabato 7 luglio. In programma anche visite guidate gratuite per questo sabato: tour guidati, gratuiti bilingue (italiano- francese e italiano-inglese) con partenza da piazza De Ferrari, per radunare turisti e visitatori e condurli a conoscere anche le botteghe storiche decentrando sempre più i flussi verso le diverse zone commerciali. Tra le iniziative anche, alle 17 in Palazzo Stella, il Satura International Contest 2018, la terza edizione del Concorso internazionale d’arte contemporanea con 132 artisti in mostra selezionati a cura di Mario Napoli.

Per la stessa giornata di inizio saldi a Genova si terranno anche i festeggiamenti per i settant’anni della Costa Crociere con lo scivolo più grande del mondo a disposizione per il divertimento di cittadini e visitatori in via XX Settembre.

Tale concomitanza ha favorito la nascita di una collaborazione tra Costa Crociere e l’assessore al Turismo e commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli e le associazioni di categoria Commercio Ascom Confcommercio e Confesercenti, che assieme hanno sviluppato molteplici attività per promuovere in questa giornata lo “Shopping sotto Casa”.

Si vedono già in città i cartelloni pubblicitari sul tema.

Moltissimi negozi del centro città resteranno aperti oltre l’orario consueto in occasione dell’evento di Costa. In via XX Settembre, più di 90 negozi resteranno aperti fino alle 22.

“I saldi sono un momento importante per il commercio cittadino – sostiene l’assessore al Commercio Paola Bordilli – ed è intenzione sostenerli sempre di più nel corso di tutta la loro durata e, soprattutto, in tutte le delegazioni. Inoltre, non appena avuta notizia dell’evento, d’intesa con le Associazioni di Categoria e Costa Crociere, abbiamo iniziato a operare per integrarlo sinergicamente con l’inizio dei saldi. Sono contenta di come, da questa occasione, stiano nascendo iniziative e idee per una proficua collaborazione anche futura tra il mondo dello shopping e delle crociere Costa. Sono certa che sapremo mettere a sistema le diverse realtà commerciali e turistiche per una città sempre più attrattiva. Infine voglio ringraziare l’assessore Stefano Balleari per la disponibilità ad accogliere le richieste del commercio cittadino”.

Gianni Prazzoli vice presidente Ascom Confcommercio e presidente Federmoda, in rappresentanza di migliaia di imprese del commercio di tradizione, esprime soddisfazione per questo evento che dimostra quanto sia importante fare squadra tra i soggetti che hanno a cuore la tenuta del tessuto economico esistente e lo sviluppo della città. Auspica che sia l’inizio di una ancora più proficua azione di marketing cittadino e di promozione del brand Genova.

“È con grande soddisfazione che possiamo presentare quest’avvio di saldi estivi, con un lavoro di sinergia messo in campo tra due fondamentali componenti del tessuto produttivo della nostra città quali il settore crocieristico e quello commerciale – dichiara la presidente di Fismo Confesercenti , Francesca Recine – La promozione congiunta e i servizi messi in campo dall’Amministrazione non possono che rendere ancora più appetibile Genova anche al di fuori dei propri confini, una città che ha nella sua rete commerciale diffusa composta da oltre 80 civ e migliaia di negozi il suo tratto distintivo e vincente”

“Siamo molto lieti del sostegno che stiamo ricevendo dall’Assessore al Turismo e Commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli, e dalle Associazioni di categoria Commercio Ascom Confcommercio e Confesercenti. Questa collaborazione contribuirà a rendere ancora più speciale il Costa Zena Festival del 7 luglio. Abbiamo organizzato una grande festa, ricca di attrazioni ad ingresso gratuito, che coinvolgerà tantissimi genovesi e turisti, e che rappresenta quindi una grande opportunità per la città di Genova”, dichiara Luca Casaura, senior vicepresident Global & Strategic Marketing di Costa Crociere.