Sabato ai parchi di Nervi musei gratuiti, sport e laboratori per l’Iren energy day

Genova. Ai parchi di Nervi, il più grande parco urbano sul mare del Mediterraneo, che ha recentemente ospitato Euroflora, dalle ore 10 alle ore 19 sarà infatti possibile vivere esperienze di cultura, fitness, natura e divertimento tutte in un solo luogo.

Per tutta la giornata sarà possibile infatti visitare gratuitamente la Galleria d’Arte Moderna, le Raccolte Frugone e la Wolfosoniana con suggestivi tour guidati. Si potranno ammirare i dipinti e le sculture Belle Epoque delle Raccolte Frugone e le opere otto-novecentesche della Galleria d’Arte Moderna per arrivare alle opere conservate alla Wolfsoniana, museo dedicato alle arti decorative e di propaganda del periodo 1880 – 1945.

Inoltre per tutti coloro che amano fare attività fisica sarà possibile iscriversi alle sezioni di street work out, una dinamica attività all’aperto che consente di svolgere attività fisica in luoghi non convenzionali attraverso l’utilizzo della tecnologia di trasmissione in cuffia. Molte le attività previste con i migliori trainer d’Italia fra cui BootCamp, Fluiball, Combat, Zumba, Wild Training e Power Yoga.

Per gli amanti della natura, invece, per tutta la giornata Gruppo Iren organizza tour guidati all’interno dei Parchi con guide specializzate alla scoperta delle molteplici varietà di piante e fiori.

E non mancheranno le attività pensate per i più piccoli con laboratori artistici, attività sportive, giochi e molto altro. E dalle ore 19 acrobati itineranti animeranno le vie di Nervi con spettacoli e animazione.

L’evento, sponsorizzato da Iren luce gas e servizi, in collaborazione con Stelle nello Sport, è totalmente gratuito ed aperto a tutti. Le visite guidate sono gratuite, previa registrazione in loco fino ad esaurimento posti.

Le sessioni di street work out, anch’esse gratuite, sono aperte a tutti previa registrazione sulla pagina internet www.irenenergyday.it fino ad esaurimento posti.