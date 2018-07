Rugby sevens: ancora una convocazione in azzurro per Luca Zini

Genova. Ennesima soddisfazione in casa Cus Genova Rugby. In questi giorni è arrivata infatti un’altra convocazione per Luca Zini con la Nazionale di rugby sevens.

Il rugbysta biancorosso si è unito alla spedizione diretta ad Exeter, nel Regno Unito, per la terza tappa del torneo Rugby Europe 7s GPS, in programma in questo weekend, sabato 7 e domenica 8 luglio.

Ulteriore convocazione dunque per Zini, già da tempo nel giro della Nazionale di sevens.