Rubano vestiti alla Upim e all’Ovs: coppia in manette

Genova. Hanno rubato prima all’Ovs di via Brigata Liguria, poi alla Upim di via XX Settembre dove però sono stati fermati alle casse. Protagonisti un 53enne italiano ed una 37enne rumena che sono finiti in manette per furto aggravato continuato in concorso.

E’ successo ieri pomeriggio. In una borsa sono stati trovati diversi articoli sottratti all’esercizio commerciale e privi dell’etichetta antitaccheggio, nonché capi d’abbigliamento precedentemente trafugati dall’Ovs di Via Brigata Liguria. Tutta la merce è stata restituita ai negozi.

Ad arrestare la coppia, entrambi sono residenti in Piemonte e con precedenti dipPolizia, sono stati gli agenti del Commissariato San Fruttuoso.