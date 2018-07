Ruba quattro borse da Prada, bottino da 6 mila euro

Genova. Quattro borse per un valore di circa 6 mila euro, è questo l’ammontare del maxi furto, ieri pomeriggio, nella boutique di Prada, in Via XXV Aprile, nel centro di Genova,

Ad agire sarebbe stato un uomo, forse aiutato da un complice che, poco prima della chiusura si è, introdotto nel negozio dove erano presenti due commesse ed è fuggito dopo aver preso quattro borse.

Secondo quando testimoniato dalle commesse potrebbe trattarsi di un uomo do nazionalità sudamericana. Sul furto indaga la polizia.

La boutique era stata già al centro di un furto, nei mesi scorsi, quando ignoti avevano sfondato la vetrina con un’automobile portando Via numerose borse e oggetti di lusso.