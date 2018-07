Rowing Club Genovese in festa per i campionati italiani giovanili

Genova. Campionato italiano Under 23, Ragazzi ed Esordienti Corgeno 2018. Ecco il resoconto redatto dal Rowing Club Genovese.

La domenica delle finali comincia con la gara del 2x Under 23 Pesi Leggeri di Leonardo Bava e Giacomo Costa che dopo una gara mozzafiato conquistano una medaglia d’oro meritatissima, laureandosi campioni d’Italia. Poco più tardi anche il 4x Pesi Leggeri maschile composto da Lorenzo Keyes, Michele Rebuffo, Francesco Squadrone e Edoardo Nizzi non si smentiscono e si impongono sugli avversari conquistando il secondo titolo di giornata.

Bene anche il 4- Under 23 di Lorenzo Brusato, Giorgio Casaccia Gibelli, insieme ai due neocampioni italiani Leonardo Bava e Giacomo Costa, che poco dopo essere scesi dal 2x pesi leggeri, salgono sul 4- chiudendo al quinto posto contro atleti ed equipaggi di livello nazionale. Nel settore Ragazzi il nostro singolista Francesco Polleri non riesce a centrare la finale, a causa di una semifinale molto difficile, comunque un buona esperienza per il futuro. Sempre nel 1x Ragazze Matilda Bucci non riesce a centrare la finale, specialità molto impegnativa. Il 2x ragazzi alla loro prima esperienza ad un campionato italiano, Filippo Brissolari e Andrea Devoli escono ai recuperi, facendo comunque un ottima gara.

Per quanto riguarda le Ragazze Giada Danovaro e Benedetta Gaione nel 2- femminile si posizionano in quinta posizione, mentre Marta Cavolata nel singolo Esordienti femminile è quarta.

Grazie ai buoni risultati ottenuti sia durante l’anno, sia durante i campionati italiani, Giacomo Costa, Giorgio Casaccia Gibelli e Leonardo Bava sono stati convocati a Piediluco per svolgere i test federali per poi andare a comporre la squadra che andrà al Mondiale Under 23 a Poznan in Polonia.

Per gli altri nostri atleti della squadra agonistica invece arriva il meritato riposo. Il prossimo weekend sarà il turno della squadra giovanile che sarà impegnata sul lago di Varese per la più importante manifestazione dell’anno, il Festival dei Giovani!