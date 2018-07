Resistenza, celebrazioni per ricordare i partigiani uccisi sul monte Penna

Monte Penna. Cerimonia ufficiale, questa mattina, alla casermetta della forestale del Monte Penna in occasione del 74esimo anniversario dei due giovani partigiani Domenico Raggio e Giovanni Galloni, caduti nell’estate del 1944.

Un momento di commemorazione al quale ha preso parte, anche il consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza Claudio Muzio, in rappresentanza della Regione Liguria. Con lui erano presenti Maria Antonietta Cella, sindaco di Santo Stefano D’Aveto, Giovanni Stagnaro, sindaco di Casarza Ligure, Massimo Bixio, presidente del Consiglio comunale di Sestri Levante, e Guido Guelfo, consigliere delegato della Città metropolitana di Genova.

“E’ doveroso non dimenticare mai – dichiara Muzio – chi ha pagato con la vita per garantire a tutti noi la pace, la democrazia e la libertà. Il sacrificio di “Macchia” e “Razza” è una lezione di coraggio e di civiltà che va tramandata e difesa: Domenico e Giovanni erano due giovani uomini che hanno dato la loro vita in nome di un bene prezioso, quella libertà che oggi diamo per scontata. Per questo è giusto rendere omaggio al loro sacrificio”.