Rinforzo per il Cus Genova: ha firmato Lorenzo Costacurta

Genova. Il Cus Genova Basket, campione regionale in Serie C Silver per il secondo anno consecutivo, non vuole fermarsi. Sfiorata la promozione in Serie B, infatti, gli universitari hanno deciso di mettere mano sul mercato firmando un centro classe 1997 dall’Aurora Chiavari: Lorenzo Costacurta.

Attualmente studende Universitario, “Costa” è cresciuto nelle giovanili dell’Auxilium, con cui ha esordito in Serie D. Poi per lui esperienza al CAP e all’Aurora Chiavari in Serie C Silver, dei quali è diventato uno dei protagonisti. Contattato dalla dirigenza biancorossa, per lui adesso è il momento di una nuova esperienza nel capoluogo ligure.

“Sono molto contento – ha dichiarato Costacurta -. Certo lasciare Chiavari non è stato facile perché sono stati tre anni bellissimi in cui tutti mi hanno fatto sentire da subito a casa e durante i quali ho avuto un rapporto bellissimo con i compagni e con Giuliano Marenco, che mi mancheranno tantissimo. Cambiare però è sempre stimolante soprattutto in una squadra forte come il Cus e non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione“.

Questo il commento di coach Giovanni Pansolin: “Avevamo già potuto apprezzare Lorenzo come ragazzo nell’ambito dei campionati universitari, nei quali aveva disputato delle partite insieme a noi. Quindi quando si è manifestata la necessità di aggiungere un giocatore nel reparto sotto abbiamo subito pensato a lui. Anche perché rientra nei parametri che noi abbiamo utilizzato per fare questa squadra: giocatori genovesi, meglio se universitari, e giocatori forti. Quindi sono molto contento e sono sicuro che non ci sarà nessunissimo problema di integrazione e che potrà darci una grande mano l’anno prossimo“.