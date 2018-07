Ribaltamento a mare, Signorini: “Il 27 luglio presentiamo il primo lotto a Roma”

Genova. “Il 27 luglio presentiamo al consiglio superiore dei lavori pubblici il primo lotto del progetto, quello che riguarda la messa in sicurezza di Rio Molinassi. In pratica metà del progetto originario lo stiamo realizzando”.

Per il Presidente dell’Autoritá di sistema portuale, Paolo Emilio Signorini il percorso verso una soluzione per lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, sta prendendo forma. Mancano, ovviamente, ancora alcuni passaggi da completare, ma sempre in un rapporto di dialogo costante.

“Sulla possibilità di ampliare lo stabilimento a mare – prosegue Signorini – Fincantieri ha rilanciato con un progetto molto ambizioso. Noi eravamo rimasti d’accordo, alla fine della precedente legislatura, per aspettare il nuovo governo e avere così i nuovi ministri di infrastrutture e sviluppo economico a dare la benedizione a un progetto che, anche per dimensioni economico-finanziarie è molto impattante. Nelle more dell’incontro dei ministri – conclude – con Fincantieri stiamo lavorando ai dettagli tecnici, demaniali e di accessibilità del nuovo progetto”.