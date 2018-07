Resistenza, Il ricordo di Do Rosario, partigiano di Cabo Verde morto a Genova

Genova. Questa mattina il consigliere regionale Giovanni Boitano (Liguri con Paita) ha incontrato, nella sede dell’Ambasciata di Cabo Verde a Roma, il presidente della Repubblica del paese africano Jorge Carlos Fonseca. Fonseca si trova in Italia per insignire con la Prima classe della Medaglia di merito il partigiano caboverdiano Nicolau do Rosario, morto il 24 aprile 1945 durante la Liberazione di Genova. Do Rosario partecipò come insorto combattente nella 863esima “Brigata Garibaldi Bellucci” e fu ucciso da una raffica di mitra nei pressi dell’ospedale Galliera.

“E’ stato un onore incontrare il presidente della Repubblica di Cabo Verde – dichiara Boitano – a cui ho espresso i saluti e la riconoscenza dell’’Assemblea legislativa della Liguria. Nella storia di Genova, infatti, è scritto anche il nome di Nicolau e il suo valoroso gesto: non esitò, durante le fasi più cruente dell’insurrezione genovese contro l’esercito occupante tedesco, a sacrificare la propria vita per gli ideali che hanno poi ispirato la Costituzione italiana”.

Boitano ha apprezzato la sensibilità del presidente che, a distanza di molti anni, subito dopo aver conosciuto la storia di Do Rosario ha voluto riconoscere e premiare l’eroismo del suo concittadino che, nato a Cabo Verde, si era successivamente trasferito a Genova. “Questo riconoscimento – conclude – rappresenta un ulteriore legame fra il popolo italiano, e ligure in particolare, con il popolo di Cabo Verde”.

Il consigliere ha consegnato al presidente Fonseca il Crest della Regione Liguria.