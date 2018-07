Rapallo, scontro tra scooter: un 50enne grave al San Martino

Rapallo. Incidente stradale alle 10 di questa mattina in corso Colombo, a Rapallo. Sulla strada che va verso il porto si sono scontrati due scooter.

Tre in tutto i feriti: due non gravi, portati in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Il terzo, invece, è un uomo di una cinquantina di anni che ha riportato traumi gravi.

Per lui è scattato il trasporto in elisoccorso all’ospedale San Martino di Genova. Sul posto il 118 e le ambulanze sia della Croce bianca sia dei Volontari del Soccorso.