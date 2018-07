Rapallo, danneggiata rete fognaria, divieto di balneazione alla libera dell’ Antico Castello sul Mare

Genova. Durante i lavori di rifacimento della copertura sul torrente San Francesco a Rapallo, questa mattina è stata danneggiata una condotta della rete fognaria secondaria, e quindi non mappata.

Per questo motivo il sindaco Carlo Bagnasco ha firmato un’ordinanza di divieto di balneazione, in via cautelativa e precauzionale, nel tratto che dalla foce del torrente San Francesco, si estende per un raggio di circa 100 metri includendo pertanto la spiaggia libera in prossimità dell’Antico Castello sul Mare.

La ditta incaricata ha tempestivamente predisposto le operazioni per ripristinare quanto prima il guasto.