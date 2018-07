Problemi con i permessi, rinviato altrove il concerto di Nesli a Villa Croce

Genova. E’ stato rinviato per ragioni tecniche, non dipendenti dalla volontà dell’artista, il concerto di Nesli, in programma questo venerdì 20 luglio nel parco di Villa Croce. Alla base della decisione, probabilmente, problemi con le tempistiche per le concessioni degli spazi. Ci sarà comunque una nuova data, in un’altra location, ma per chi non potesse partecipare è previsto il rimborso dei biglietti.

Resta invece confermata la data per il concerto di Morgan a villa Croce: sabato 28 luglio. Questo nonostante le proteste dei residenti di Carignano per la collocazione del palco troppo vicino a case e ospedale.

Nesli, all’anagrafe Francesco Tarducci, rapper, cantautore e produttore marchigiano, recentemente ha lanciato il suo singolo estivo Viva la vita, in autunno sarà impegnato in un tour in tutta Italia.