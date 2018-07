Pro Recco Rugby pronta a ripartire per una stagione nuova

Manca poco all’inizio della nuova stagione degli Squali della Pro Recco Rugby che scatterà lunedì 6 agosto al campo Androne dove si effettueranno i test fisici sotto la direzione di coach Callum McLean. Con lui anche Luigi Massone, preparatore atletico che ha portato avanti un lavoro specifico per gli atleti sia della prima squadra che per le formazioni Under 18, 16 e 14.

Intanto la Fir ha reso noti i gironi del prossimo campionato di Serie A e la data di inizio della competizione, prevista per il 14 ottobre. Avversari degli Squali saranno i “cugini” del Cus Genova, il Cus Torino, VII Rugby Torino, Edinol Biella, Asr Milano, Cus Milano, Rugby Parabiago, Asr Lyons Tortona e Accademia Ivan Francescato Parma.

Anno importante questo perché la federazione ha deciso di cambiare la formula dei campionati. 30 squadre suddivise in 3 gironi da 10. Al termine della regular season la prima classificata di ogni gruppo accederà alle semifinali, mentre la quarta partecipante uscirà dagli scontri fra le seconde. Stesso discorso per le retrocessioni con le ultime direttamente in Serie B, mentre la quarta retrocessa che verrà decisa dai playout fra le none.

Per prepararsi al meglio ad affrontare questo impegnativo e rinnovato torneo gli Squali testeranno e perfezioneranno la loro preparazione in tre gare pre-campionato, tutte sul campo di casa: domenica 16 settembre contro Amatori Genova (neopromossa in Serie B), sabato 22 settembre contro Monferrato (Serie B) e sabato 29 settembre contro la squadra cadetta dei Medicei (neopromossa in Serie A).