Primi ciak a Santa Margherita Ligure per Murder Mistery

Santa Margherita LigurePrimi set e primi, inevitabili, selfie per il cast di Murder Mystery. Il film, con Adam Sandler e Jennifer Aniston. Dirige Kyle Newacheck. Il film verrà distribuito da Netflix nel 2019. Le riprese sono iniziate nel porto di Santa Margherita Ligure (Genova) eper proseguire, poi, sul lago di Como.

La trama parla di un poliziotto di New York (Adam Sandler) che porta la moglie (Jennifer Aniston) in Europa per una vacanza e che si troverà al centro di un giallo con tanto di omicidio.

Murder Mystery è scritto da James Vanderbilt, prodotto da Happy Madison, Endgame Entertainment, Vinson Films, Denver and Delilah Productions e i produttori Adam Sandler, Allen Covert, Tripp Vinson, James D. Stern, Jamie Vanderbilt e Charlize Theron.

A “Santa” – che però nel film una volta ultimato sarà Tarragona – anche l’assessore alla Cultura della Regione Liguria Ilaria Cavo che non ha resistito dal farsi scattare una foto con le star di Hollywood,