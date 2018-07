Genova. Un incendio in un magazzino situato in un fondo in via Giordano, all’altezza del civico 15, a Sestri Ponente, ha scatenato il panico negli edifici vicini. Sul posto i vigili del fuoco, che oltre a spegnere le fiamme hanno fatto evacuare diverse abitazioni.

E’ successo intorno all’ora di pranzo. Non ci sono stati feriti o intossicati ma la misura di sicurezza è stata presa a causa del denso fumo che si era sprigionato nella zona.

L’appartamento sopra il magazzino è al momento sottoposto a verifiche strutturali per l’abitabilità del abitazione.

A prendere fuoco alcuni materiali di risulta stipati in una garage, per motivi ancora da chiarire. Pompieri ancora sul posto per la bonifica.