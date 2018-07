Prefettura, uomo minaccia il suicidio per ricorso perso su una multa

Genova. Un uomo di 67 anni ha scavalcato il parapetto al primo piano del palazzo della prefettura di Genova e ha minacciato il suicidio intorno alle 9.20 di questa mattina. La situazione è rientrata dopo pochi minuti, anche grazie all’intervento dello stesso prefetto di Genova Fiamma Spena, del questore e del comandante dei carabinieri, che si trovavano sul posto perché convocati per il comitato di sicurezza provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Con grande calma e fermezza lo hanno convinto a fidarsi e a scendere.

Le motivazioni alla base del gesto sono legate a un ricorso perso su una multa.

Dopo l’intervento del 118, l’uomo è stato portato via in ambulanza ed è già stato raggiunto in ospedale dai famigliari.