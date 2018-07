Genova. Due uomini di circa 80 anni sono stati investiti questo pomeriggio popo dopo le 18.30 in via Martiri del Turchino la via che porta da Pra’ verso il quartiere del Cep.

Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale villa Scassi di Sampierdarena, uno in codice giallo e l’altro – piu grave – in codice rosso.

La dinamica è al vaglio della sezione infortunistica della polizia locale.