Porto Antico, domani arriva Sferaebbasta

Genova. Dopo il grande successo dell’uscita del suo ultimo album “Rockstar”, che ha già raggiunto il triplo disco di platino, il rapper Sfera Ebbasta arriva a Genova domenica 15 luglio per l’attesa tappa live al Porto Antico, all’ Arena del mare, con il suo “Sfera Ebbasta RockStar summer tour 2018” dove proporrà, dal vivo, tutti i brani tratti dal suo nuovo album, oltre ai maggiori successi che hanno segnato l’inizio della sua carriera.

Considerato come uno dei migliori rapper della nuova scena contemporanea italiana e internazionale, Sfera Ebbasta, vero King della Trap music all’italiana, è il fenomeno musicale del momento con oltre un milione e ottocentomila mila follower solo su Instagram. Il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify.

Il concerto rientra nella rassegna Live in Genova,che terminerà giovedì 19 luglio con il concerto della rock band inglese Kasabian. In contemporanea, in Piazza delle Feste prosegue il “Lilith Festival della Musica d’Autrice”, con il secondo dei tre appuntamenti programmati nell’ambito di EstateSpettacolo.

Domenica 15 luglio ad esibirsi saranno quattro artiste davvero interessanti della scena italiana. La serata inizierà alle 21 con i live della cantautrice genovese Cristina Nico, della cantautrice e performer Sarah Stride, della protagonista della scena indierock genovese Valentina Amandolese e culminerà nel concerto di Carlot-ta, artista virtuosa e davvero originale nel panorama italiano.

Ad aprire la serata e rinsaldare l’impegno di Lilith contro la violenza di genere interverranno alcune rappresentanti del Centro Antiviolenza Mascherona di Genova e di Non Una Di Meno Genova, la rete nata dall’unione di diverse realtà impegnate nella difesa dei diritti della donna e contro ogni forma di sessismo.