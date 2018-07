Polizia, contro-manifestazione per il 20 luglio: “Sindaco tolga quel cippo da piazza Alimonda”

Genova. Il sindacato Fsp-Ugl della Polizia di Stato manifesterà contro la manifestazione in ricordo dei fatti di Genova del 20 luglio. E lancia nuovamente l’appello a togliere il cippo commemorativo a Carlo Giuliani.

“Rattrista ancora di più scoprire che anche Coop Liguria sostenga, con contributi ormai decennali, questa manifestazione all’illegalità – si legge nel comunicato stampa – permettendo a pochi nostalgici di inscenare una celebrazione che va contro ogni verità”.

Per questo motivo la manifestazione della polizia avrà luogo davanti all’ingresso del centro commerciale l’Aquilone di Bolzaneto, dove saranno distribuiti volantini.

Il fine della manifestazione è quello di rilanciare l’appello al sindaco di “rimuovere quel cippo all’illegalità che si trova a Carlo Giuliani”.

Caso vuole che la manifestazione del sindacato della Polizia si terrà a poche decine di metri dalla caserma di Bolzaneto, simbolo triste di quei giorni di torture, che tali non furono per la giustizia solo perché il nostro ordinamento non prevede quel reato. La legalità. Giorni definiti da Amnesty International “la più grande sospensione dei diritti dell’uomo del dopoguerra”. Altro che cippo.