Policlinico San Martino, De Filippis nuovo direttore sanitario e Salvatore Giuffrida direttore amministrativo

Genova. La Direzione Generale dell’Ospedale Policlinico San Martino informa che sono stati approvati i provvedimenti per il conferimento degli incarichi del nuovo Direttore Sanitario e del nuovo Direttore Amministrativo.

Per il ruolo di Direttore Sanitario è stato scelto Giuseppe De Filippis (nella foto a sinistra), classe 1966, napoletano di nascita ma torinese d’adozione, reduce dall’esperienza presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese (Direttore Sanitario). Inserito nell’elenco nazionale dei Direttori Generali dal febbraio 2018, ha lavorato in precedenza anche presso l’A.S.L. di Vercelli, l’azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino e l’USL della Valle d’Aosta. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva. Ha alle spalle un master in Economia e Politica Sanitaria ed è docente universitario.

Per il ruolo di Direttore Amministrativo è stato individuato Salvatore Giuffrida (nella foto a destra), savonese classe 1963, proveniente dalla A.S.L. n°2 Savonese dove ha svolto il ruolo di Direttore Amministrativo. Formatosi in Telecom e poi in Datasiel e Liguria Digitale, è laureato in Scienze Politiche ad indirizzo Amministrativo presso l’Università degli Studi di Genova.

Entrambi i professionisti, nel rispetto dei tempi previsti dai rispettivi contratti, assumeranno l’incarico dal 1° settembre 2018.