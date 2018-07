Genova. Siamo in una fase di picco dell’alta pressione africana, tra stasera e domani caldo intenso, ma ci sarà un successivo rapido cedimento per via di una saccatura proveniente da ovest. Sono le previsioni meteo degli esperti del centro Limet.

Mattinata nel complesso soleggiata a parte qualche nube sui versanti padani senza conseguenze. Nel pomeriggio sera alcuni temporali potranno lambire l’interno del centro della Liguria, altrove nubi sparse. Venti da sud con locali rinforzi. Mare poco mosso. Temperature massime che supereranno di poco i 30 gradi.

Domani lunedì 16 luglio al mattino nubi sparse ovunque. Tra mattinata e primo pomeriggio passaggio temporalesco ovest est con massimi effetti tra Genova e Spezia. In serata tende a schiarire temporaneamente. Venti di scirocco, rotazione a libeccio dal pomeriggio. Mare molto mosso. Temperature in calo.

Martedì 17 luglio giornata tipicamente atlantica con cumuli alternati a schiarite, saranno probabili temporali pomeridiani sui rilievi. Temperature in calo.