Genova. Quattro mesi di cantieri, salvo ritardi, per avere la fontana risplendente di “nuova vita”. E con l’impianto nuovo di zecca.

Iniziati nei primi giorni di luglio, i lavori di restauro e conservazione dello storico impianto monumentale dovrebbero terminare entro ottobre prossimo: “I lavori saranno più lunghi a causa delle tecniche utilizzate per la conservazione – spiega l’assessore ai lavori pubblici Paolo Fanghella – che prevedono impacchi di sostanza consolidante che hanno tempi tecnici più “lenti” ma risultati più efficaci”.

di 9 Galleria fotografica Cantiere piazza Colombo









La piazza transennata in questi giorni ha colto di sorpresa non pochi genovesi, preoccupati anche dalla mancanza della obbligatoria gerenza di cantiere: il cartello con indicate, tra le altre cose, data inizio/fine lavori, tipologia di intervento, ditta, responsabile di cantiere, committente.

“Non è la prima volta che Aster se ne ‘dimentica’ – commenta lo stesso Fanghella – e più volte ho chiesto di intervenire perché è giusto che le persone sappiano su cosa e come si sta lavorando. Chiederò di rimediare”. La cosa era stata segnalata anche sulla pagina di ‘mugugno’ Genova Less Than This, oltre che da molti nostri lettori.

I lavori non saranno solo di restauro della parte lapidea: anche l’impianti idraulico vedrà una totale revisione e ripristino delle parti non funzionanti. Una rinascita, quindi, attesa da anni.