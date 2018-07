Piazza Banchi, ripresi i lavori per i dissuasori di seduta. Fine cantieri entro agosto

Genova. I dissuasori anti seduta di piazza Banchi nelle prossime settimane saranno ultimati, con l’installazione definitiva dei pannelli informativi.

A confermarlo il presidente del Municipio I Centro Est Andra Carratù: “Nei prossimi giorni sarà ultimata la pulizia dei marmi grazie all’intervento di una esperta che lavorerà sotto la supervisione della sovrintendenza – spiega – nelle prossime settimane saranno installati i pannelli che sono già stampati e pronti”.

Si avvia, quindi, alle fasi finali una delle prime iniziative più tangibili (e discusse) della nuova stagione amministrativa, che prevede per il centro storico una serie di adeguamenti in nome del decoro: in questo caso il fine è quello di evitare il bivaccare nella piazza.

Il progetto prevede che, oltre ai montanti in ferro piantati a terra, la panca in marmo sia “chiusa” da un pannello che conterrà informazioni storico-turistiche della zona.

I lavori erano iniziati lo scorso febbraio, a poco meno di un mese dalle elezioni politiche, ma nelle settimane successive avevano subito uno stop dovuto al perfezionamento del progetto. In questi giorni la zona è stata nuovamente transennata e chiusa da reti di cantiere.