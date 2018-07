Piazza Alimonda chiusa al traffico per manifestazioni 20 luglio. Le modifiche di Amt

Genova. Amt informa che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie nella zona di piazza Alimonda per consentire lo svolgimento di una manifestazione, venerdì 20 luglio dalle 14.00 fino a cessate esigenze, le linee 17, 17/, 44, 45, 86, 87, 685, 686 e 687 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

– Linee 17, 17/, 45, 86 e 87

Direzione levante: i bus, giunti all’incrocio con piazza delle Americhe, transiteranno per viale Duca d’Aosta, corso Buenos Aires, piazza Tommaseo, via Montevideo, corso Gastaldi dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: percorso regolare.

– Linee 44, 685, 686 e 687

Direzione levante: percorso regolare. Direzione ponente: i bus, giunti in via Tolemaide, dopo aver effettuato la prima fermata, proseguiranno per via Tolemaide, corso Torino, corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.