Genova. Si avvicina da ovest un’intensa perturbazione atlantica che determinerà un netto ricambio d’aria e qualche fenomeno temporalesco. Sono le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni del centro meteo Limet.

Oggi, venerdì 20 luglio, afa pesante lungo i litorali, quindi l’invito è a evitare di esporsi al sole durante le ore centrali della giornata. Al mattino avremo banchi di nubi basse che interesseranno a sprazzi le aree costiere, sereno altrove. Dal pomeriggio possibili fenomeni temporaleschi nelle aree interne del ponente a ridosso del cuneese, altrove solo sconfinamenti nuvolosi innocui. In serata aumenta la nuvolosità bassa lungo le coste, specialmente su savonese e genovese con cielo quasi coperto. Venti deboli da sud, moderati nelle aree interne del centro ponente (venti di “Marino”). Mare poco mosso.

Temperature, oggi, stazionarie con afa intensa lungo i settori costieri, saranno comprese sulla costa tra 18 e 31 gradi, nell’interno tra 12 e 31.

Domani, sabato 21 luglio, rovesci o temporali sin dal primo mattino sul settore centrale tra voltrese e la città di Genova, altrove alternanza di nubi e schiarite. Pausa dei fenomeni in mattinata con cielo al più parzialmente nuvoloso ai lati regionali mentre nubi più compatte interesseranno savonese e genovese. Prima parte di pomeriggio con ampie schiarite ma rapido peggioramento verso sera, con temporali in sconfinamento dal Piemonte verso genovese e savonese ancora asciutto altrove. Venti prevalentemente da sud est e mare mosso. Temperature in calo, diminuzione dell’afa dal tardo pomeriggio.

Domenica 22 luglio tempo instabile. Rovesci e locali temporali interesseranno qua e là un po’ tutta la regione, non mancheranno pause soleggiate anche di lunga durata ma sempre in un contesto poco affidabile.