Pegli, scontro all’alba tra una moto e un mezzo dell’Amiu: grave un giovane

Genova. Era l’alba quando a Pegli, nel ponente cittadino, si è verificato un grave incidente stradale. Una moto e un mezzo dell’Amiu, la società che si occupa della raccolta rifiuti, si sono scontrati.

Sul posto – via Pegli – oltre ai mezzi di soccorso, la polizia locale, sezione infortunistica, sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ad avere la peggio il ragazzo alla guida della due ruote, trasportato in codice rosso al San Martino. Ferita anche la netturbina, ha riportato traumi agli arti inferiori, ma non è in gravi condizioni. E’ stata trasportata al villa Scassi.