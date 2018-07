Genova. Dopo tanto tempo i giardini Peragallo tornano a nuova vita, grazie all’intervento di riqualificazione dei tecnici di Aster.

I lavori sono stati conclusi ieri in giornata: sistemazione delle aiuole, cura delle piante alberate, manutenzione degli arredi e “spolveratina” ai monumento ai caduti.

Un parco che torna quindi al suo antico splendore, fondamentale presenza per gli “equilibri” urbanistici della delegazione.

Costruito sul finire dell’800, il parco, originariamente a due passi letterali dalla spiaggia, è stato successivamente inglobato dalla passeggiata litoranea. Il monumento ai caduti, costruito nel primo dopo guerra per ricordare il sacrificio dei pegliesi caduti al fronte: il gruppo bronzeo in mezzo alle colonne fu fuso durante il secondo conflitto mondiale per utilizzarne il materiale. Nel 1996 fu donato l’attuale gruppo marmoreo, in ricordo di tutte le vittime di tutte le guerre.

Il “nuovo” parco dovrebbe essere inaugurato nei prossimi giorni: la data, ancora da confermare, è mercoledì 11 alle ore 18.