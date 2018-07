Pd, Cuperlo e Orlando: “Prima dei nomi servono le idee e l’ascolto di chi ci ha voltato le spalle”

Genova. “Quando si perde come abbiamo perso noi, una quota di responsabilità ricade su tutti senza puntare il dito du qualcuno indicandolo come capro espiatorio”. Lo ha detto l’ex parlamentare del Pd Gianni Cuperlo a Genova per la presentazione del suo libro ‘In viaggio – La sinistra verso nuove terre’ a proposito della situazione del partito in vista dell’assemblea nazionale del 7 luglio.

“Non penso che il problema di fondo del Pd siano le divisioni – ha aggiunto Cuperlo – perché un partito quando discute è vivo. Penso che abbiamo fatto delle cose buone al governo, abbiamo anche compiuto degli errori, ma soprattuto in questi anni abbiamo smarrito un rapporto di fiducia con una parte importante del nostro elettorato di riferimento. Bisogna rimboccarsi le maniche con grande umiltà e ricostruire quella fiducia che è venuta meno”.

A chi gli chiede chi sceglierebbe tra il governatore Nicola Zingaretti e l’ex ministro Carlo Calenda come segretario del partito Cuperlo risponde: “Vorrei che questa volta non si partisse dai nomi ma si dalle idee e soprattutto da una grande capacità di ascolto soprattuto di quella parte del Paese che ci ha voltato le spalle. Se non rovesciamo la logica e ripartiamo da chi non ha avuto più fiducia in noi cercando di capire perché è avvenuto questo, credo che non arriveremo al traguardo”.

Con Cuperlo questo pomeriggio ai giardini Luzzati c’era l’ex ministro Andrea Orlando. “La strada è quella di una discussione profonda che rimetta anche in gioco l’impianto che il Pd ha avuto in questi anni perché non basta discutere di nomi ma sopratutto serve parlare anche del posizionamento politico di un partito che ha subito la più grave sconfitta della sua storia e di quella della sinistra italiana” ha detto Orlando a margine della presentazione. “Penso che il 7 luglio debba almeno idealmente aprirsi una fase congressuale, non possiamo rimanere in mezzo al guado. Sarà importante il messaggio che Martina darà all’assemblea e il modo in cui daremo regole nuove per discutere perché chiaramente quello che ci dice l’esperienza recente è che non basta una coda ai gazebo per affrontare una crisi come questa”.

Alla domanda se sarebbe pronto a ricandidarsi, Orlando ha risposto: “Diciamo che se ritornassi indietro all’ultimo congresso mi ricandiderei – ha spiegato l’ex ministro ed ex avversario di Matteo Renzi all’ultimo congresso – perché vedo che le cose che abbiamo proposto all’epoca oggi le dicono tutti. A noi allora rispondevano che bastava Renzi per vincere. Le cose non sono andate poi così, ma di coalizione larga e di cambio della natura del partito ora mi sembra che ne disputano tutti. Evidentemente quella era una battaglia giusta e se fossimo stati ascoltati un po’ di più forse il risultato di oggi poteva essere un po’ meno drammatico”.